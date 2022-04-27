Необходимо кадровое омоложение состава Академии наук Азербайджана
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Необходимо провести работу по омоложению кадрового состава Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-президент НАНА, академик Расим Алигулиев на общем собрании Академии наук.

Он отметил, что сегодня возраст лишь 26 докторов наук НАНА составляет младше 60 лет.

"В целом в Академии наук работают 1 828 сотрудников. Из них 948 - научные сотрудники, 353 - доктора философии, 165 - доктора наук. Из-за значительной разницы в зарплатах наши сотрудники, проработавшие в институтах НАНА по 10-20 лет, постепенно переходят либо в образовательные заведения, либо в другие сферы. А на их место, к сожалению, не приходят новые кадры. Необходимо провести работу в этой области", - сказал Алигулиев.

Он также сообщил, что несколько лет назад сотрудникам НАНА был закрыт доступ к международной научной базе WoS.

"За публикацию работ в научных базах авторам не выплачивается вознаграждение. А раньше оно выплачивалось. Также не оплачиваются другие необходимые расходы, к примеру, за переводы, публикации", - добавил Алигулиев.