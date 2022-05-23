11 мая в школе Европа-Азербайджан прошло мероприятие "День питания". Известный кулинар и фуд-блогер Эльмира Гадирова организовала мастер-класс для учеников 6-х классов нашей школы. Целью мероприятия было формирования здоровых пищевых привычек у детей и обучении их использования здоровых продуктов в ежедневном рационе, а также содействии формированию культуры правильного питания.

На протяжении всего мастер-класса ученики под руководством Эльмиры Гадыровой готовили любимые блюда, печенья, и получили от процесса массу удовольствий.