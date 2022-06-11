https://news.day.az/society/1469856.html Сколько членов семей шехидов и ветеранов получили соцвыплаты?
Сколько членов семей шехидов и ветеранов получили соцвыплаты?
В Азербайджане в послевоенный период 93 тысячам человек из числа членов семей шехидов и ветеранов назначены 104 тысячи социальных выплат.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Гималай Мамишев.
По его словам, 7 979 членам семей шехидов были назначены 15 943 социальные выплаты, 2 935 инвалидам войны - 5 870, а 81 856 ветеранам войны - 81856 социальных выплат.
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