Какую сумму выплатят инвалидам первой Карабахской войны?

На единовременные выплаты инвалидам первой Карабахской войны планируется направить 120 миллионов манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Гималай Мамишев.

"В государственные органы подготовлены и представлены правила, связанные с предоставлением единовременных выплат. Предусматривается осуществление платежей в электронном виде. Для лиц, чьи документы не включены в систему, будет обеспечена возможность представления документов в бумажном виде, созданы условия для того, чтобы они представили свои обращения в местные отделения ГФСЗ или Центры DOST", - сказал он.