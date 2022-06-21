https://news.day.az/society/1472581.html В Баку из исправительного учреждения сбежали подростки? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В Баку из исправительного учреждения сбежали подростки? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Пенитенциарная служба прокомментировала информацию, распространенную о том, что подростки, отбывающие наказание в исправительном учреждении, пытались сбежать.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, начальник отдела Пенитенциарной службы Мехман Садыхов сказал, что информация, распространенная в некоторых СМИ, не отражает действительность: "Это абсолютно абсурдная информация. Такого случая не было ни в исправительном, ни в каком-либо другом учреждении".
Отметим, некоторые сайты, в частности, турецкие медиа, распространили информацию о том, что из исправительного учреждения пытались сбежать около 10 заключенных.
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