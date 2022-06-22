В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 27 случаев заражения коронавирусом, 15 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 063 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 783 196 человек вылечились, 9 716 скончались, число активных больных - 151.

За прошедшие сутки проведено 2 807 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 945 598 тестов.