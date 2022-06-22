https://news.day.az/society/1473123.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено еще 27 случаев заражения коронавирусом, 15 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 063 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 783 196 человек вылечились, 9 716 скончались, число активных больных - 151.
За прошедшие сутки проведено 2 807 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 945 598 тестов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре