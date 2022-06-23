Большинство уроженцев села Агалы хотят вернуться на родные земли

В ходе опроса, проведенного среди 428 уроженцев села Агалы Зангиланского района, подавляющее большинство из них изъявили желание вернуться на родные земли.

Об этом сказал в четверг председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев на встрече с новоназначенным руководителем представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганой Кожич, передает Day.Az со ссылкой на госкомитет.

Подчеркнув важность участия международных организаций, в том числе МККК, в проектах, реализуемых в связи с возвращением вынужденных переселенцев, Рзаев отметил, что госкомитет возлагает большие надежды на плодотворное сотрудничество и на данном этапе.

Напомнив, что в освобожденном от оккупации селе Агалы Зангиланского района реализуется проект "Умное село", ведется подготовка к переселению граждан в новопостроенный населенный пункт современного типа, он сообщил, что в ходе опроса 428 уроженцев села, подавляющее большинство из них изъявили желание вернуться в родные края.

В свою очередь, Кожич проинформировала Рзаева о работе представительства, отметив, что МККК в последнее время расширяет свою деятельность.