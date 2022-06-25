Стихийное бедствие в Дашкесане

Селевые потоки в Дашкесане вновь вызвали ряд серьезных осложнений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате выпавших в вечерние часы ливневых дождей, уровень воды в реках повысился. Резкое увеличение селевых потоков в русле реки полностью разрушило водовод, который в настоящее время является единственным связующим звеном между селом Алаханчалы и районным центром.

Следует отметить, что произошедшее 10 июня стихийное бедствие такого же характера нанесло серьезный ущерб селу Алаханчалы, снесло 3 моста, дороги села пришли в негодность.

В рамках ликвидации ущерба, причиненного стихийным бедствием, Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана с целью быстрого восстановления связи с селом в русле реки был установлен один водопропускной трубопровод из металлических крупнодиаметровых труб.

Также интенсивные град и селевые потоки вновь нанесли серьезный ущерб частным хозяйствам, дорожной инфраструктуре, крышам частных жилых домов в Чанахчи, Гарагуллар, Алмалы, Суговушане и ряде населенных пунктов района.

В настоящее время на территории района сохраняются нестабильные погодные условия, сопровождающиеся интенсивными ливневыми дождями.