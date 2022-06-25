В Агдаме сель унес легковой автомобиль

В Агдаме произошел сель на реке Хачинчай.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сель унес легковой автомобиль марки "ВАЗ 2107", пытавшийся проехать через реку.

Увидев это, мужчина по имени Ильгар бросился в реку и спас находившихся в автомобиле. Врачи вызванной на место происшествия бригады скорой помощи доставили в Агдамскую центральную районную больницу Ахмедову Эльяну и Гулиеву Амину, а также спасшего их Ильгара.

По факту проводится расследование.