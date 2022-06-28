Сколько паломников из Азербайджана отправятся в хадж в этом году?

"Самолет с первой группой паломников из Азербайджана отправится в 12:30 по бакинскому времени 29 июня".



Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил заведующий отделом внешних связей Управления мусульман Кавказа Вюсал Джахангири.

По его словам, ожидается, что самолет приземлится в 16:30 в Джидде.

Заведующий отделом сказал, что для отправки паломников будут осуществлены по одному рейсу 29, 30 июня и 1, 2 июля:

"Паломники вернутся 19 и 20 июля, двумя рейсами в день".

Вюсал Джахангири сказал, что в общей сложности число паломников из Азербайджана составляет 680 паломников, в том числе 180 человек- первая группа паломников: "Самый молодой паломник - женщина 2001 года рождения, самый пожилой паломник-мужчина 1957 года рождения".