График приема граждан в Центре приема граждан Администрации Президента на июль
Depozit faizini öncədən al!

Центр приема граждан Администрации Президента Азербайджана обнародовал график приема граждан на июль 2022 года,  передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Должностное лицо, ведущее прием

День приема

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

Алескеров Фуад Муртуз оглу

1, 18

Начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики

Гасанов Алтай Тофиг оглу

1, 8, 22

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики

Гасанов Керем Авез оглу

4

Заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики

Исмаилов Сулейман Аббас оглу

5

Заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии

Алиева Фарах Ширмамед гызы

6

Заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта

Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу

7

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

Алиев Магеррам Абыш оглу

8

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики

Амиров Натиг Арзиман оглу

13

Пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики

Гасымов Азер Мухаммед оглу

14

Заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью

Велиев Адалят Мягсяд оглу

15

Помощник Президента Азербайджанской Республики -- заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

Гаджиев Хикмет Фархад оглу

19

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики

Мовсумов Шахмар Ариф оглу

20

Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики

21

Заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

Керимов Гюндуз Гаджи оглу

22

Заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики

Меджидов Талят Тахир оглу

25

Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

26

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

Нагдалиев Зейнал Сафар оглу

27

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района)

Гусейнов Эмин Замин оглу

28

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе

Керимов Айдын Зохраб оглу

28

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район

Гаджиев Вахид Расим оглу

28

Совет безопасности Азербайджанской Республики

Секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики

Усубов Рамиль Идрис оглу

29