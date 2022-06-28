График приема граждан в Центре приема граждан Администрации Президента на июль

Должностное лицо, ведущее прием День приема

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики Алескеров Фуад Муртуз оглу 1, 18

Начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики Гасанов Алтай Тофиг оглу 1, 8, 22

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики Гасанов Керем Авез оглу 4

Заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики Исмаилов Сулейман Аббас оглу 5

Заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Алиева Фарах Ширмамед гызы 6

Заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу 7

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики Алиев Магеррам Абыш оглу 8

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики Амиров Натиг Арзиман оглу 13

Пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики Гасымов Азер Мухаммед оглу 14

Заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Велиев Адалят Мягсяд оглу 15

Помощник Президента Азербайджанской Республики -- заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Гаджиев Хикмет Фархад оглу 19

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Мовсумов Шахмар Ариф оглу 20

Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики 21

Заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Керимов Гюндуз Гаджи оглу 22

Заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики Меджидов Талят Тахир оглу 25

Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики 26

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики Нагдалиев Зейнал Сафар оглу 27

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Гусейнов Эмин Замин оглу 28

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Керимов Айдын Зохраб оглу 28

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район Гаджиев Вахид Расим оглу 28