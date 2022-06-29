У жителя Гянджи обнаружены боеприпасы
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Сотрудники 4-го отделения Главного управления полиции города Гянджи задержали местного жителя Рашада Аббасова.

Как сообщили Day.Az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе следствия в доме задержанного был произведен обыск, в результате которого были обнаружены и изъяты ручная граната Ф-1, универсальный запал УЗРГМ и два магазина к автомату Калашникова, 55 патронов калибра 5,45 мм, два пулеметных и два автоматных патрона калибра 7,62 мм.

Вещественные доказательства переданы на соответствующую экспертизу.

Расследование по данному факту продолжается.