https://news.day.az/society/1474824.html У жителя Гянджи обнаружены боеприпасы
У жителя Гянджи обнаружены боеприпасы
Сотрудники 4-го отделения Главного управления полиции города Гянджи задержали местного жителя Рашада Аббасова.
Как сообщили Day.Az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе следствия в доме задержанного был произведен обыск, в результате которого были обнаружены и изъяты ручная граната Ф-1, универсальный запал УЗРГМ и два магазина к автомату Калашникова, 55 патронов калибра 5,45 мм, два пулеметных и два автоматных патрона калибра 7,62 мм.
Вещественные доказательства переданы на соответствующую экспертизу.
Расследование по данному факту продолжается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре