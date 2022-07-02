В Шуше отметили День полиции

Второго июля в Шуше состоялось мероприятие в связи с Днем полиции.

Как сообщает Day.Az, в мероприятии, прошедшем в Шушинском РОП, приняли участие и ветераны правоохранительных органов.

Председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов, поздравив участников мероприятия с профессиональным праздником, отметил, что сотрудники органов внутренних дел Азербайджана всегда профессионально выполняют возложенные на них обязанности в сфере защиты законных интересов, прав и свобод граждан. Было подчеркнуто, что личный состав Внутренних войск министерства внутренних дел под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продемонстрировал пример самоотверженности и героизма во время Отечественной войны и сегодня продолжает с большим героизмом и профессионализмом нести службу на освобожденных территориях.

В заключение мероприятия сотрудникам полиции были вручены почетные грамоты.