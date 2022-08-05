Началась регистрация в группы дошкольной подготовки

Началась онлайн-регистрация заявок по приему в дошкольные подготовительные группы в государственных общеобразовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.

Прием в группы дошкольной подготовки будет проводиться посредством электронной системы www.mektebeqebul.edu.az.

Процесс размещения электронного запроса по выбору школы для дошкольных групп с преподаванием на азербайджанском языке начинается с 8 августа, на других языках - с 11 августа.

Регистрация завершится 14 сентября 2022 года.