Отношения между государством и религией в Азербайджане - пример для всего мира

В Азербайджане сформировалась уникальная модель отношений между государством и религией, которая является примером для всего мира.

Об этом сказал Trend в субботу представитель Управления мусульман Кавказа (УМК) гаджи Шахин Гасанли, передает Day.Az.

Азербайджан завоевал большой авторитет в мире благодаря своим мультикультурным традициям, сказал он.

Представитель УМК отметил, что религиозная терпимость и в целом атмосфера и культура толерантности в стране в соответствии с проводимой в области отношений между государством и религией политикой, сформированной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, еще более укрепились.

Представители различных религий живут в стране в мире и согласии. В Азербайджане сформировались образцовые отношения в этой сфере, и это особенно важно сегодня, когда во многих странах мира религия порой используется как политический инструмент, добавил гаджи Шахин Гасанли.