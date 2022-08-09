https://news.day.az/society/1485884.html Резкий рост случаев заражения коронавирусом в Азербайджане - ФОТО
Резкий рост случаев заражения коронавирусом в Азербайджане - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 563 случая заражения коронавирусом, 520 человек вылечились, один - скончался, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 802 623 случая заражения коронавирусной инфекцией, 789 667 человек вылечились, 9 762 - скончались, число активных больных составляет 3 194.
За последние сутки в стране проведены 4 000 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 076 185.
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