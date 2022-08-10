В Насими обнаружена ручная граната

На горячую линию "112" МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Джавадхана, 14.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в связи с этим к месту происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска министерства.

После принятия соответствующих мер безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов в ходе осмотра места происшествия была обнаружена 1 ручная граната Ф1, пригодная для боевого применения, и запал типа УЗРГМ-2.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания.

В ходе дополнительного обыска на месте происшествия и прилегающей к нему территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.