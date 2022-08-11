Семьи шехидов окружены постоянным вниманием со стороны государства.

Об этом сказала Trend в четверг Нурида Теймурова, мать шехида Вусала Закир оглу Теймурова, передает Day.Az.

Она отметила, что по поручению Президента Ильхама Алиева семьи шехидов окружены вниманием во всех сферах.

"Вусал участвовал во второй Карабахской войне в боях за освобождение Физулинского, Ходжавендского, Джебраильского, Зангиланского, Губадлинского и Шушинского районов. Он стал шехидом 8 ноября в результате артиллерийского обстрела со стороны противника в ходе боев в направлении города Шуша. Мой сын посмертно награжден медалями "За Родину", "За освобождение города Шуша", "За освобождение Физули", "За отличие в бою", - сказала Теймурова.

Она подчеркнула, что государством принимаются все меры для улучшения условий семей шехидов, в том числе они обеспечиваются квартирами и частными домами.