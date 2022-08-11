https://news.day.az/society/1486294.html В Гусаре упавшее дерево убило пожилого мужчину
В Гусаре упавшее дерево убило пожилого мужчину
В Гусарском районе произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Аран на местного жителя 82-летнего Январа Гараханова рухнуло дерево.
Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ему жизнь не удалось.
По факту ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре