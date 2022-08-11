В Гусаре упавшее дерево убило пожилого мужчину

В Гусарском районе произошел несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Аран на местного жителя 82-летнего Январа Гараханова рухнуло дерево.

Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ему жизнь не удалось.

По факту ведется расследование.