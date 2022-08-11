https://news.day.az/society/1486340.html К сведению желающих поступить на госслужбу
К сведению желающих поступить на госслужбу
11 сентября 2022 года Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовый экзамен по группам АВ и АС, относящимся к типу А должностей государственной службы (административные руководящие должности).
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, регистрация кандидатов для участия в экзамене будет проведена с 14:00 сегодняшнего дня до 14:00 9 сентября.
Экзамен будет проведен посредством компьютера по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28 (вблизи станции метро "8 Ноября").
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