Еще двое военнослужащих исключены из рядов армии

Азербайджанские военнослужащие, публиковавшие в соцсетях фото- и видеокадры, связанные со службой, исключены из рядов армии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны, было установлено, что военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Гасымов Дашгын Этибар оглу и Фейрузлу Тогрул Мирага оглу в период несения службы пользовались смартфонами и размещали на своих профилях фото- и видеокадры, касающиеся службы.

Они были исключены из рядов армии за действия, противоречащие соответствующим приказам и распоряжениям руководства министерства обороны.

Минобороны вновь напомнило, что в отношении военнослужащих, грубо нарушивших правила военной этики, а также требования уставов и соответствующих приказов, и впредь будут приниматься серьезные меры.