К тушению пожаров в Шабране и Габале привлечены вертолеты

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию о пожаре в Шабранском и Габалинском районах.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в министерство поступила информация о пожаре в горной местности вблизи сел Халфяляр Шабранского района, Абрых и Тиканлы Габалинского района.

В связи с поступившей информацией на место происшествия были привлечены пожарные Государственной службы пожарной охраны министерства.

Сложный рельеф и ветер затрудняют тушение пожара. Для ускорения работ по тушению пожара и предотвращения распространения огня в работах задействованы дополнительные силы и средства МЧС, в том числе два вертолета авиаотряда, а также сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР). Мероприятия по тушению огня продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.