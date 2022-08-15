К тушению пожаров в Шабране и Габале привлечены вертолеты
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию о пожаре в Шабранском и Габалинском районах.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в министерство поступила информация о пожаре в горной местности вблизи сел Халфяляр Шабранского района, Абрых и Тиканлы Габалинского района.
В связи с поступившей информацией на место происшествия были привлечены пожарные Государственной службы пожарной охраны министерства.
Сложный рельеф и ветер затрудняют тушение пожара. Для ускорения работ по тушению пожара и предотвращения распространения огня в работах задействованы дополнительные силы и средства МЧС, в том числе два вертолета авиаотряда, а также сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР). Мероприятия по тушению огня продолжаются.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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