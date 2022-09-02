В Азербайджане приостанавливается процесс перевода учащихся школ

В Азербайджане с 18:00 5 сентября будет приостановлен процесс электронного перевода учащихся школ на 2022-2023 учебный год.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве науки и образования.

Было отмечено, что до 15:00 9 сентября 2022 года родители должны представить документы своих детей в общеобразовательное учреждение, в которое они перевелись.

Отметим, что процесс электронного перевода учащихся осуществляется через портал www.sy.edu.az.