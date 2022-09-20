Какой погоды ждать завтра?

Обнародован прогноз погоды на 21 сентября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днем 27-32° тепла, в Баку ночью 21-23° тепла, днем 28-30° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в отдельных горных территориях возможны кратковременные, грозовые дожди. Ночью и утром туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-21° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.