Эльдар Азимзаде – футбольный арбитр мировой истории - Проект АМИ Trend "Я родился в Шуше"

В рамках "Года города Шуша" представляем читателям проект АМИ Trend "Я родился в Шуше", посвященный знаменитостям, а также личностям, не столь широко известным общественности, интересным фактам из их жизни, деятельности и творчества. Наш очередной материал посвящен всемирному известному футбольному арбитру Эльдару Азимзаде.

Эльдар Азимзаде родился 25 мая 1934 года в городе Шуша. Как и многие мальчишки, гонял мяч во дворе, а после того, как его семья переехала в старинную часть Баку Ичери шехер, стал юной звездой городских баталий, причем, играл нападающим. В начале 50-х, увидев игру юного таланта, капитан "Нефтчи" Hаум Наумцев предложил ему поиграть в составе команды завода имени Сталина, где его заметили, и в 1952 году был приглашен в юношескую сборную республики. В 1957 году, завершив обучение в Институте физкультуры, по предложению заслуженного тренера Азербайджана Тофига Аббасова, остался преподавать. В те же годы в главной республиканской кузнице спортивных кадров работал Борис Зайонц. Именно он, будучи председателем судейской коллегии Баку, предложил молодому специалисту отсудить матч первенства гоpода между "Динамо" и "Спартаком", когда назначенный ранее судья заболел. Эльдар блестяще справился, оставив хорошее впечатление у начальства и, таким образом, был заложен фундамент блистательной карьеры арбитра.

Трижды лучший арбитр СССР

Первую игру среди команд-мастеpов арбитр провел в 1961 году в Грозном, где встречались "Терек" и рижская "Даугава". После этой игры известный спортивный обозреватель Юрий Григорьев написал: "В число способных футбольных судей СССР вошел еще один - бакинец Эльдар Азимзаде". А первую игру в Высшей лиге СССР отсудил 25 сентября 1967 года между "Торпедо" и "Заря". Комиссия высоко ценила работу рефери и дала "зеленый свет" для игр высшей лиги. В конце года Эльдар Азимзаде был уже арбитром всесоюзного уровня.

А матч за чемпионство 1968 года между Динамо "Киев" и "Торпедо" (Москва) навсегда остался в его памяти.

"Когда я услышал, что буду судить такой матч, не поверил своим ушам. Потому что это была очень принципиальная игра. Вместе с помощниками Рауфом Адыгезаловым и Алискендером Нагибековым приехали в столицу Украины. Нас ждал инспектор игры Николай Латышев. На стадионе наравне с 95 тысячами зрителей находились и первый секретарь ЦК КП Украины Петр Шелест и его окружение. Как в таком случае не трястись коленям? Когда выходил на поле, поцеловал Коран, подаренный мне матерью, и положил его в карман. В эти волнующие минуты я надеялся на помощь Священной книги. Игра была очень напряженной. На 35-й минуте торпедовец Стрельцов открыл счет. А после перерыва динамовцы не только сравняли счет, но и забили победный мяч на 88-й минуте", - вспоминал Эльдар Азимзаде

В 1974 году он впеpвые вошел в десятку лучших арбитров СССР, затем еще семь раз удостаивался этой чести, причем трижды признавался лучшим по итогам сезона. Это стало беспрецедентным явлением в истории азербайджанского футбола. В целом отсудил около 150 матчей Высшей лиги чемпионата СССР.

Долгие годы все ответственные матчи чемпионата СССР поручались только Эльдару Азимзаде, а спортивные комментаторы Николай Озеров, Владимир Маслаченко, Владимир Перетурин не переставали восхищаться мастерством азербайджанского арбитра. Ведущие тренеры СССР Валерий Лобановский и Константин Бесков добивались от Федерации футбола СССР, чтобы встречи возглавляемых ими клубов - "Спартак" (Москва) - "Динамо" (Киев) - проводил только Эльдар Азимзаде. Все его ценили за неподкупность, объективность и высокий профессионализм.

О профессионализме Эльдара Азимзаде на поле говорит такой интересный случай. Однажды встретились в Федерации футбола СССР Эльдар Азимзаде с куратором судейского корпуса Иваном Гладковым. Уже было известно, что через неделю состоится матч с участием тбилисского "Динамо", где отличался форвард Владимир Гуцаев. Тогда Гладков ему сказал: "Будь начеку с этим хитрецом Гуцаевым, он обязательно начнет вымаливать пенальти". "Ну что ж, назначу - если, конечно, сфолят", - отвечает рефери. "Да ты что, он же всегда симулирует!" - вскипел куратор. В итоге заключили пари: даст Азимзаде за Гуцаева 11-метровый или нет. По ходу встречи тбилисского форварда снесли в штрафной, и арбитр без раздумий указал на "точку". Когда вечером Гладков увидел по телевизору этот эпизод, то признал, что Эльдар Азимзаде поступил правильно.

Покорение международной арены - финал Олимпийских игр в Москве

В конце 70-х для арбитра была очень насыщенная международная карьера, в Европе его называли Азим. В 1976 году отсудил свои первые международные матчи на молодежном турнире в Иране с участием двенадцати стран. А в 1977 году принял участие в первом Чемпионате мира среди молодёжных команд в Тунисе, отсудив матчи Алжир-Сирия, Аргентина-Австрия и Испания-Тунис. Получив высокие баллы, удостоился похвалы самого президента ФИФА Жоао Авеланжа, который даже дал ему прозвище Никола. Глава мирового футбола тем самым дал понять, что Эльдар Азимзаде судит в том же ключе, что и другой, не менее знаменитый арбитр Николай Латышев.

Несмотря на поддержку со стороны ФИФА, Эльдар Азимзаде, к сожалению, не смог поехать на чемпионат мира 1978 года в Аргентину. Как выяснилось, главное препятствие состояло в желании того самого Николая Латышева, заведовавшего в советском футболе судейской комиссией, видеть в Аргентине Валентина Иванова.

А Эльдар Азимзаде продолжал покорять международную арену. Высокие оценки он получал, когда с 1978 по 1980 год судил отборочные матчи чемпионата мира и Европы с участием сборных Дании, Португалии, Бельгии, Голландии, Германии, Польши. Чехословакии и Шотландии. А также еврокубков, где бились "Арсенал", "Астон Вилла", "Ипсвич" (Англия), "Барселона" (Испания), "Порто" (Португалия), "Штутгарт" (Германия), Галатасарай (Турция), "Абердин" (Шотландия), "АЕК" (Греция), "Торино" (Италия), "Грассхопперс" (Швейцария), "Сошо" (Франция), "Црвена Звезда" (Югославия) и т.д.

И в 1979 году был удостоен звания рефери ФИФА. После легендарного Тофига Бахрамова стал первым азербайджанскии рефери ФИФА.

Вершиной судейской карьеры стал финальный матч Олимпийских игр 2 августа 1980 года в Москве, где около 70 тысяч болельщиков на Центральном стадионе имени В. И. Ленина стали свидетелями бескомпромиссной борьбы между сборными Чехословакии и ГДР (1-0). За два дня до финала генеральный секретарь ФИФА Йозеф Блаттер увидел нашего соотечественника в гостинице и поздравил его с назначением главным судьей решающей игры. Помощниками - боковыми арбитрами были назначены итальянец Латанзи и швед Эриксон. Матч действительно выдался горячим. Эльдару Азимзаде пришлось удалить по игроку из каждой команды и предъявить 4 желтые карточки. Не каждый арбитр решится на такую строгость в таком решающем матче. Тем не менее, после игры пpезидент Междунаpодного олимпийского комитета Хуан-Антонио Самаранч и президент ФИФА Жоао Авеланж нагpадили азербайджанского рефери золотой медалью и почетным дипломом.

В 1982 он должен был также судить финал молодежного турнира в Мексике. Но в финал вышла сборная СССР и ему пришлось судить матч за третье место между Мексикой и Австралией.

Вне футбола и ... опять в футболе

Эльдар Азимзаде, кроме судейских дел, запомнился также участием в деле возвращения Игоря Пономарева и Искендера Джавадова в Баку. В начале 80-х "Нефтчи" переживал нелегкие времена, и тогда было решено возвратить в Баку ведущих футболистов, которые играли вне республики.

Тогдашний президент АФФА Фуад Мусаев послал Эльдара Азимзаде на Украину, где Игорь Пономарев выступал за "Карпаты" (Львов).

"Я отыскал адрес генерала, который руководил этой командой. А через день мы с Игорем уже летели домой. А вот с Искендером было сложнее. Мне объяснили, что все зависит от решения руководства московского совета "Динамо", но там я вначале получил отказ. К моему счастью, во время разговора с начальником клуба "Динамо" в кабинете находился второй тренер динамовцев, который заявил, что вернуть Джавадова в том случае, если я буду оказывать клубу некоторые "услуги". Я промолчал, и они восприняли это за согласие, но обманулись. Джавадов вернулся в "Нефтчи" без оказания всяких "услуг", - вспоминал Азимзаде.

Последним матчем в высшей лиге стала игра между "Торпедо" (Москва) и "Жальгирис" (Вильнюс). Ему было уже 49 лет, а по правилам можно было судить игры высшей лиги лишь до 50 лет. За всю свою насыщенную карьеру отсудил на поле около 400 матчей.

После того, как отошел от профессиональной деятельности, работал в Бакинском техникуме связи, где возглавлял спортивную секцию. Затем принял предложение АФФА и стал инспектировать матчи национального чемпионата.

Скончался 20 января 2003 года. Эльдар Азимзаде никогда не изменял принципам честности и профессионализма, и по сей день, оставаясь образцом арбитра. И память о нем будет жить вечно!