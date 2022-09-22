Тяжелая авария в Шабране

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) "112" поступила информация о необходимости помощи спасателей в связи с дорожно-транспортным происшествием в селе Шахназарли Шабранского района.

Как сообщили Day.Az в министерстве, на помощь были привлечены ближайшие пожарные силы МЧС - пожарные, спасатели Государственной службы пожарной охраны.

Было установлено, что столкнулись грузовой автомобиль марки "Shacman" и легковой автомобиль марки "Nissan", в легковом автомобиле застрял 1 человек.

Спасателям удалось вытащить человека из машины. Получивший травмы был передан бригаде скорой медицинской помощи.