https://news.day.az/society/1497376.html Тяжелая авария в Шабране - есть пострадавший
Тяжелая авария в Шабране - есть пострадавший
На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) "112" поступила информация о необходимости помощи спасателей в связи с дорожно-транспортным происшествием в селе Шахназарли Шабранского района.
Как сообщили Day.Az в министерстве, на помощь были привлечены ближайшие пожарные силы МЧС - пожарные, спасатели Государственной службы пожарной охраны.
Было установлено, что столкнулись грузовой автомобиль марки "Shacman" и легковой автомобиль марки "Nissan", в легковом автомобиле застрял 1 человек.
Спасателям удалось вытащить человека из машины. Получивший травмы был передан бригаде скорой медицинской помощи.
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