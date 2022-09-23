На эту улицу в Баку запретят въезд автомобилей - ВИДЕО
Бакинское транспортное агентство (БТА) при главе Исполнительной власти города Баку планирует создание в столице Азербайджана новых пешеходных зон.
Об этом Day.Az сообщили в пятницу в БТА.
В визуализации, представленной БТА, отражен вид улицы Ислама Сафарли без машин. Превращение этой улицы в пешеходную зону уже согласовано с соответствующими государственными органами.
Выбор улицы Ислама Сафарли для организации пешеходной зоны не случаен. На этой улице, соединяющей "Зимний парк" и "Площадь Фонтанов", много исторических зданий и памятников.
Для расширения охвата существующих пешеходных зон планируется превратить в пешеходные зоны и некоторые прилегающие к ним улицы, сказали в БТА.
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