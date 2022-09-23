Что будет с домами переселенцев в Баку, вернувшихся в Карабах?

Азербайджан победил в 44-дневной Отечественной войне. Наши вынужденные переселенцы возвращаются в родные места. В село Агалы Зангиланского района уже переселены 326 человек, в связи с чем возник новый вопрос.

Что будет с их домами, в которых они жили до возвращения?

Как передает Day.Az, указом Президента Ильхама Алиева от 2021 года жилье для вынужденных переселенцев, построенное в Баку, Лянкяранском и Самухском районах, будет предоставляться семьям шехидов и инвалидам войны, а каждая свободная квартира будет выставлена на продажу.