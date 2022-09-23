https://news.day.az/society/1497798.html Пожар в Алтыагаджском национальном парке
Пожар в Алтыагаджском национальном парке
Пожар, начавшийся на поле в селе Ангилан Хызинского района, впоследствии в результате сильного ветра перекинулся на территорию находящегося вблизи Алтыагаджского национального парка.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщила пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.
По ее словам, в настоящее время сотрудниками местных структур министерства, Государственной противопожарной службы МЧС и жителями села принимаются меры по тушению пожара.
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