Госструктуры Азербайджана распространили совместное заявление в связи с кибератакой на информационные ресурсы

Служба государственной безопасности, Государственное агентство жилищного строительства, Государственное агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям Азербайджана распространили совместное заявление о расследовании кибератаки на систему "ASAN Login" "Центра развития электронного правительства" в процессе организации выбора льготных квартир через систему "Льготное жилье", сообщает Day.Az.

Как было сообщено ранее, до начала процесса онлайн-продажи льготных квартир в жилом комплексе в Ясамальском районе города Баку 15 сентября 2022 года были выявлены кибератаки на информационные системы государственных органов, в связи с чем процесс был отложен, и в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности было возбуждено уголовное дело.

В ходе предварительного расследования было установлено, что DDOS-атаки, намеренно совершенные с IP-адресов из-за пределов страны с 10:38 до 10:53 по бакинскому времени, создали серьезные препятствия для функционирования компьютерных систем единой системы входа в "ASAN Login". В результате онлайн-процедура выбора льготных квартир была отложена. В ходе расследования были выявлены технические следы преступных действий, установлено, что кибератаки осуществлялись с 47 IP-адресов в общей сложности 11 стран.

В соответствии с Будапештской конвенцией "О киберпреступности" были приняты срочные процедурные меры касательно принятия мер по защите IP-данных на основе обращений, сделанных в страны, которым принадлежат упомянутые IP-адреса. Для определения общего источника атак, получения информации о подписке и трафике по IP-адресам на основе утвержденных исходных данных и проведенных следственных действий, в соответствующие страны на основании судебных решений направлены запросы о взаимной правовой помощи по уголовным делам, осуществляются необходимые коммуникационные, следственно-оперативные и оперативно-технические мероприятия. В то же время отмечается, что совместно с соответствующими государственными органами были полностью идентифицированы и заблокированы указанные каналы кибератак, а также приняты необходимые меры для организации и проведения процесса выбора жилья в безопасных условиях.

Отложенный процесс выбора жилья состоится 24 сентября в 15:00, говорится в заявлении.