В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 164 случая заражения коронавирусом, 248 человек вылечились, 3 человека скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 821 162 случая заражения коронавирусной инфекцией, 810 181 человек вылечился, 9 910 человек скончались, число активных больных - 1071.

За прошедшие сутки проведено 3 054 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 245 111 тестов.