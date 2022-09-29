В Масаллы автомобиль упал в канал

В Масаллы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 2 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в ночное время на участке, проходящем через поселок Борадигах Масаллинского района.

Автомобиль марки "Рено", которым управлял житель Лянкяранского района Али Мирзага оглы Гасымов, 1999 года рождения, во время движения потерял управление и съехал с дороги.

Затем транспортное средство опрокинулось в придорожный канал.

Сразу же на территорию были привлечены Силы Особого Риска Лянкяранского регионального центра МЧС и сотрудники скорой медицинской помощи.

Спасатели извлекли из канала водителя и двух человек, находившихся в машине, и передали их соответствующим органам.

Пассажиры автомобиля Заур Захид оглы Ализаде, 1999 года рождения и Бахрам Васиф оглы Мамедзаде, 2001 года рождения задохнулись. Водитель не получил серьезных травм.

Отметим, что Бахрам Мамедзаде работал в охранной полиции и был единственным ребенком в семье.

По данному факту возбуждено уголовное дело, идет расследование.