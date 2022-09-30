В Физули взорвалась мина

30 сентября в Физулинскую районную прокуратуру поступила информация о том, что Амид Асадов, 1986 г.р., и Черкез Гулузаде, 2007 г.р., подорвались на мине на освобожденной территории района.

Как сообщили Day.Az в районной прокуратуре, было установлено, что Амид Асадов и Черкез Гулузаде погибли в результате подрыве на мине в селе Юхары Дилагарда района.

Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и тела, была назначена судебно-медицинская экспертиза и произведены другие процессуальные действия.

В настоящее время в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Следствие по делу продолжается.