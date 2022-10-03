https://news.day.az/society/1500253.html Сколько нерабочих дней будет в ноябре?
Сколько нерабочих дней будет в ноябре?
В Азербайджане объявлены связанные с праздниками нерабочие дни на ноябрь этого года.
Как передает Day.Az, 8 ноября текущего года в стране отмечается День Победы Азербайджанской Республики, а 9 ноября - День Государственного флага Азербайджанской Республики.
Отметим, что праздники будут отмечаться 8 и 9 ноября. Таким образом, 8, 9 ноября подряд будут нерабочими днями.
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