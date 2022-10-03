Сколько нерабочих дней будет в ноябре?

В Азербайджане объявлены связанные с праздниками нерабочие дни на ноябрь этого года.

Как передает Day.Az, 8 ноября текущего года в стране отмечается День Победы Азербайджанской Республики, а 9 ноября - День Государственного флага Азербайджанской Республики.

Отметим, что праздники будут отмечаться 8 и 9 ноября. Таким образом, 8, 9 ноября подряд будут нерабочими днями.