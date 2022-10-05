В Бакинском государственном цирке идет ремонт

В бакинском цирке началось поэтапное устранение некоторых проблем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал исполняющий обязанности директора цирка Нахид Агаев.

По его словам, обновлены сиденья, покрытие арены, вольеры для животных соответствуют современным требованиям.

Он также рассказал о формировании цирковой школы: "Идет работа по формированию цирковой школы. Планы большие. Уверен, что всемирно известный наш коллега Аллахверди Исрафилов внесет вклад в этом направлении".

И.о. директора рассказал и о ремонте здания: "Этот вопрос все время находится под вниманием. Часть этих работ выполнена. Что касается нового здания цирка, то это вопрос, который решается на уровне министерства".

В новом сезоне в Бакинском государственном цирке будет представлена международная цирковая программа "Международный цирк: Фестивальные победители".

Организатор этой программы азербайджанский мастер циркового искусства, лауреат высших наград Всемирного фестиваля циркового искусства Аллахверди Исрафилов.

По его словам, программа будет представлена на арене цирка с 14 октября по 27 ноября, а 12 октября с целью благотворительности программа будет представлена для членов семей щехидов и раненых военнослужащих.