Сиропы, признанные ВОЗ некачественными, не прошли регистрацию в Азербайджане

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила предупреждение национальным регулирующим органам фармацевтической отрасли стран мира о четырех сиропах от кашля и простуды, производимых индийской компанией Maiden Pharmaceuticals.

Об этом сообщили Day.Az в Центре аналитической экспертизы министерства здравоохранения Азербайджана.

Отмечено, что сиропы от кашля и простуды под названием Promethazine Oral Solution BP, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup, Magrip N Cold Syrup, согласно предупреждению, опубликованному 6 октября, являются некачественными (нестандартными).

Нестандартные (субстандартные) препараты - это препараты, не соответствующие своему качеству, стандартам и спецификации.

Отметим, что согласно регистрационной базе регистрационно-экспертного отдела Аналитического центра экспертизы, указанные препараты не прошли регистрацию на территории Азербайджана.