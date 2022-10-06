В Азербайджане вынесен приговор обвиняемым по делу о взрыве в ночном клубе "Location".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фаига Ганиева обвиняемым были вынесены приговоры.

По приговору суда Расул Расулов был приговорен к 5 годам, Орхан Сафарли - к 4 годам лишения свободы. Расулов и Сафарли будут отбывать наказание в учреждении для отбытия наказаний участкового типа.

Другой обвиняемый, Руслан Мамедов, находящийся под домашним арестом, получил 4 года условно с испытательным сроком в 1 год.