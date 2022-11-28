Арестован министр финансов Нахчывана

Министр финансов Нахчывана Рафаэль Рза оглу Алиев арестован Службой государственной безопасности, передает Day.Az.

Сабаильский районный суд города Баку рассмотрел ходатайство следователя в отношении министра финансов Нахчыванской Автономной Республики Рафаэля Рза оглу Алиева в рамках уголовного дела, находящегося в производстве Службы государственной безопасности.

По решению судьи Ульвии Шукуровой от 26.11.2022 Рафаэль Алиев был заключен под стражу сроком на 4 месяца.

Рафаэля Алиева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении 144 миллионов манатов государственных средств различными способами.

Следует отметить, что согласно ранее опубликованной информации, Служба Государственной Безопасности провела операции в Государственном таможенном комитете Нахчыванской АР, в результате чего различные руководители Комитета были привлечены к ответственности и арестованы.

Подробности задержания министра финансов Нахчывана и итоги продолжающегося уголовного дела уточняются.