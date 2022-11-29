https://news.day.az/society/1515183.html В Ширване сгорела автомастерская
В Ширване сгорела автомастерская
В Ширване сгорела автомастерская.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
В сообщении говорится, что в авторемонтном цехе, состоящем из пяти примыкающих друг к другу боксов общей площадью 200 кв.м, сгорели деревянные балки крыши одного из боксов площадью 40 кв. м.
Также сгорели салон и двигатель легкового автомобиля Mercedes, находившегося в цехе на ремонте.
Остальная часть мастерской и автомобиль были защищены от огня.
Пожар потушен.
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