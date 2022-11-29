В Ширване сгорела автомастерская.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В сообщении говорится, что в авторемонтном цехе, состоящем из пяти примыкающих друг к другу боксов общей площадью 200 кв.м, сгорели деревянные балки крыши одного из боксов площадью 40 кв. м.

Также сгорели салон и двигатель легкового автомобиля Mercedes, находившегося в цехе на ремонте.

Остальная часть мастерской и автомобиль были защищены от огня.

Пожар потушен.