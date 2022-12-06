Задержаны граждане Шри-Ланки, пытавшиеся перейти из Азербайджана в Россию

Четвертого декабря в 03:30 на территории погранзаставы вблизи села Хезре Гусарского района Государственной пограничной службы (ГПС) были задержаны 10 граждан Шри-Ланки.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ГПС, они пытались пересечь государственную границу Азербайджана в направлении России.

В ходе расследования было установлено, что задержанные лица официально въехали в страну, но потом хотели пересечь государственную границу, въехать на территорию России, а оттуда мигрировать в одну из европейских стран.

За три месяца текущего года (сентябрь, октябрь, ноябрь) ГПС задержала 100 человек, пытавшихся пересечь госграницу с фальшивыми паспортами, визами, а также 160 человек - за нарушение государственной границы.