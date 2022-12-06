Кража из магазина в Хачмазе

В Хачмазском районе произошла кража.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в губинской региональной группе пресс-службы МВД.

Сотрудники райотдела полиции задержали подозреваемых в совершении данного преступления местных жителей Намика Ширинова и Али Алиева.

В ходе следствия они признались, что похитили из магазина на территории района сейф с 2 000 манатов, сигареты различных марок и алкогольные напитки.

По данному факту в Хачмазском РОП возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.