https://news.day.az/society/1517166.html Кража из магазина в Хачмазе
Кража из магазина в Хачмазе
В Хачмазском районе произошла кража.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в губинской региональной группе пресс-службы МВД.
Сотрудники райотдела полиции задержали подозреваемых в совершении данного преступления местных жителей Намика Ширинова и Али Алиева.
В ходе следствия они признались, что похитили из магазина на территории района сейф с 2 000 манатов, сигареты различных марок и алкогольные напитки.
По данному факту в Хачмазском РОП возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.
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