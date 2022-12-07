Житель Гедабея зарубил топором жену в хлеву

Стали известны некоторые подробности жестокого убийства жительницы Гедабея, которую 32-летний муж зарубил топором.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, убивший жену житель села Шекербей Эльмеддин Майор оглу Абдуллаев 1990 года рождения испытывал психологические проблемы.

По словам его брата, в момент инцидента супруги находились в хлеву, и между ними произошла ссора.

В ходе конфликта Эльмеддин Абдуллаев ударил топором по голове своей супруги - Абдуллаевой Кенуль Эйваз гызы 1990 года рождения.

Женщина скончалась на месте происшествия.

Отметим, что пара, состоявшая в браке 8 лет, растила 3 малолетних детей.

Виновник происшествия Эльмеддин Абдуллаев задержан в качестве подозреваемого.

По данному факту в прокуратуре Гедабейского района продолжается расследование.