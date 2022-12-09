На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Трасса Баку-Сумгайыт, до станции метро "20 Января";

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Улица Кероглу Рагимова, начиная с улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы академика Гасана Алиева;

6. Проспект Микаила Усейнова, напротив площади Флага, в направлении круга Азнефт;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Улица Бакиханова, начиная с пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.