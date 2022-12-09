На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Зии Буниятова, начиная с пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Трасса Баку-Сумгайыт, до станции метро "20 Января";
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Улица Кероглу Рагимова, начиная с улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы академика Гасана Алиева;
6. Проспект Микаила Усейнова, напротив площади Флага, в направлении круга Азнефт;
7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Улица Бакиханова, начиная с пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.
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