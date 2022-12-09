https://news.day.az/society/1517962.html В Азербайджан пришел сибирский антициклон
В Азербайджан пришел сибирский антициклон
В Азербайджан пришел сибирский антициклон, 5 декабря был зафиксирован самый холодный день.
Об этом сообщила в пятницу Day.Az начальник Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.
"В стране преобладает пасмурная и холодная погода. В аналогичный период прошлого года температура воздуха была значительно выше, дожди были всего два дня", - сказала она.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре