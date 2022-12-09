В Азербайджан пришел сибирский антициклон, 5 декабря был зафиксирован самый холодный день.

Об этом сообщила в пятницу Day.Az начальник Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

"В стране преобладает пасмурная и холодная погода. В аналогичный период прошлого года температура воздуха была значительно выше, дожди были всего два дня", - сказала она.

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