Встречайте новый год в Fairmont Baku

Новый год - самый яркий, самый весёлый и самый любимый праздник. Чтобы новогодняя ночь прошла идеально и запомнилось надолго, стоит уже сейчас подумать о том, как и где отпраздновать наступление 2023 года.Мы приглашаем вас провести его в роскошном зале "Низами Гянджави" в отеле Фейрмонт Баку где Вас ждет торжественная атмосфера, изысканные блюда и увлекательная программа.от Айгюн Казымовой. Встречайте Новый год вместе с нами!

Для дополнительной информации и резервации свяжитесь с номерами: +994125654848, +994554551919