https://news.day.az/society/1526584.html Замминистра по чрезвычайным ситуациям прибыл на место пожара в ТЦ "Садарак"
Замминистра по чрезвычайным ситуациям прибыл на место пожара в ТЦ "Садарак"
Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает тушение пожара, вспыхнувшего в торговом центре "Садарак", расположенном в Гарадагском районе города Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев находится на месте происшествия.
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