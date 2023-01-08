Замминистра по чрезвычайным ситуациям прибыл на место пожара в ТЦ "Садарак"

Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает тушение пожара, вспыхнувшего в торговом центре "Садарак", расположенном в Гарадагском районе города Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев находится на месте происшествия.