https://news.day.az/society/1526592.html МЧС о последней ситуации в ТЦ "Садарак"
МЧС о последней ситуации в ТЦ "Садарак"
Благодаря мерам, принятым министерством по чрезвычайным ситуациям, удалось локализовать пожар, возникший в торговом центре "Садарак", расположенном в Гарадагском районе Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, в настоящее время принимаются необходимые и неотложные меры по полному тушению пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
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