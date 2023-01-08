МЧС о последней ситуации в ТЦ "Садарак"

Благодаря мерам, принятым министерством по чрезвычайным ситуациям, удалось локализовать пожар, возникший в торговом центре "Садарак", расположенном в Гарадагском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, в настоящее время принимаются необходимые и неотложные меры по полному тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.