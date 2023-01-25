Минздрав Азербайджана обратился к родителям

Вирус имеет острое течение, первые пять-шесть дней считаются острым периодом.

Как передает Day.Az, об этом заявил специалист-эксперт Минздрава, педиатр Акбер Гулиев.

По его словам, если у человека болит голова, глаза или уши после этого периода, это считается бактериальной инфекцией.

"В это время необходимо обратиться к врачу и пройти курс лечения", - сказал педиатр.

А.Гулиев подчеркнул, что продолжительность температуры более пяти дней опасна для детей.

Он сказал, что если температура у детей не снижается, несмотря на прием жаропонижающих средств более четырех-пяти дней, то необходимо провести обследование и сдать анализ крови и мочи.

"После этого следует оценить результаты. То есть опасно, если температура не снижается более пяти дней", - сказал он.

А.Гулиев внес ясность в вопрос о распространенном в последнее время среди детей состоянии сухости и трещин на губах. Педиатр сказал, что это связано с резкой сменой погоды.

Кроме того, специалист-эксперт Минздрава отметил, что у детей также возможно пересушивание губ при высокой температуре.

"Родителем рекомендуетсч наносить на губы бесцветную увлажняющую помаду", - отметил педиатр.