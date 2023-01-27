Орхан Аскеров будет похоронен на второй Аллее шехидов

Орхан Аскеров, ставший шехидом в результате террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране, будет похоронен в Баку.

Как передает Day.Az, Аскеров будет похоронен на второй Аллее шехидов. В настоящее время идет подготовка к похоронам. Ожидается, что он будет похоронен завтра.

Орхан Аскеров был женат, у него остались двое детей.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.