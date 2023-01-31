https://news.day.az/society/1533313.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
Во вторник в 06:54 в Исмаиллинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,8, сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
"Эпицентр подземных толчков находился в 20 километрах к северо-востоку от сейсмостанции Исмаиллы. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров", - отметили в сейсмослужбе.
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