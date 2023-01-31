В Азербайджане произошло землетрясение

Во вторник в 06:54 в Исмаиллинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,8, сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

"Эпицентр подземных толчков находился в 20 километрах к северо-востоку от сейсмостанции Исмаиллы. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров", - отметили в сейсмослужбе.